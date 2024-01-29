Названы страны-лидеры по доступности бензина

Эксперты РИА Новости полагают, что в связи со множеством дестабилизирующих факторов (экономических и геополитических) возможный диапазон колебаний нефтяных цен в 2024 году очень широк — от 50 до 100 долларов за баррель. Тем не менее, если исключить наиболее критические варианты, то среднегодовая цена в 2024 году, скорее всего, будет ненамного отличаться от показателя 2023 года и окажется близка к среднемноголетнему уровню — 80 долларов за баррель (+/- 10 долларов). Соответственно, цена бензина в Европе также изменится незначительно, а доступность топлива для потребителей будет в основном зависеть от динамики доходов населения.