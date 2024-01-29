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Курс доллара полностью растерял утренний рост выше ₽90

В начале торгов курс американской валюты обновил двухнедельный максимум. Он превысил отметку ₽90 впервые с 16 января. К концу дня рубль смог отыграть все потери.
Рубль Доллар
Источник: Reuters

Курс доллара к рублю (USD/RUB) снизился на 0,9%, или 83 копейки, и достиг отметки ₽88,9075, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 18:43 мск.

Курс евро к рублю (EUR/RUB) упал на 1,37% или ₽1,34 и составил ₽96,0775.

Доллар на Мосбирже полностью растерял утренний рост. В начале торгов курс американской валюты обновил двухнедельный максимум, превысив отметку ₽90 впервые с 16 января. В тот день доллар за одну минуту взлетел почти на ₽5, до ₽92,86, однако затем курс так же стремительно вернулся вниз.

Причиной подобной динамики могла стать техническая ошибка (ошибка «толстого пальца»), рассказали опрошенные «РБК Инвестиции» эксперты.

День налоговых выплат усилил позиции российской валюты, сообщил начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес Капитала» Юрий Кравченко. В понедельник, 29 января, в России проходили выплаты по основным налоговым платежам.

Кроме того, рубль получил поддержку от обязательной продажи валютной выручки, большого объема валютных интервенций и традиционно слабого для начала года спроса на доллары и юани со стороны импортеров, сообщил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. От агрессивной продажи рублей спекулятивно настроенных игроков удерживала дорожающая нефть, стоимость которой поднималась до $84 за баррель, сообщил эксперт. Пока главным драйвером роста нефти являются риски и проблемы с судоходством в Красном море, указал Антонов.

По мнению Юрия Кравченко, в ближайшие дни и в начале февраля в отдельные периоды не исключено «проседание» курса российской валюты.

Однако обязательные продажи валютной выручки и увеличенный объем продаж валюты со стороны ЦБ должны уберечь рубль от заметного ослабления и резких колебаний после окончания налогового периода, сообщил эксперт.

Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов ожидает, что в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне ₽88−92. С одной стороны, на текущей неделе завершается налоговый период. Повышенный спрос на иностранную валюту могут предъявлять физические лица. С другой стороны, поддержку рублю могут оказать растущие цены на нефть (на прошлой неделе цена нефти Brent выросла на 5%), сохраняющиеся продажи валюты со стороны экспортеров и ЦБ, а также повышенные рублевые ставки.

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев не ожидает существенного роста курса доллара в ближайшее время. Он полагает, что в феврале-марте возможно укрепление рубля до ₽85−90.

Начальник аналитического отдела РСХБ Александр Фетисов ожидает, что в феврале можно ждать некоторой корректировки курса рубля в сторону ослабления до средних значений ₽89,3−90,6 за доллар при вероятном диапазоне колебаний в пределах ₽88,9−92,3 за доллар и ₽97−100 за евро.