Курс доллара полностью растерял утренний рост выше ₽90

Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов ожидает, что в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне ₽88−92. С одной стороны, на текущей неделе завершается налоговый период. Повышенный спрос на иностранную валюту могут предъявлять физические лица. С другой стороны, поддержку рублю могут оказать растущие цены на нефть (на прошлой неделе цена нефти Brent выросла на 5%), сохраняющиеся продажи валюты со стороны экспортеров и ЦБ, а также повышенные рублевые ставки.