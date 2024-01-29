Курс доллара полностью растерял утренний рост выше ₽90

Курс доллара к рублю (USD/RUB) снизился на 0,9%, или 83 копейки, и достиг отметки ₽88,9075, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 18:43 мск.
Курс евро к рублю (EUR/RUB) упал на 1,37% или ₽1,34 и составил ₽96,0775.
Доллар на Мосбирже полностью растерял утренний рост. В начале торгов курс американской валюты обновил двухнедельный максимум, превысив отметку ₽90 впервые с 16 января. В тот день доллар за одну минуту взлетел почти на ₽5, до ₽92,86, однако затем курс так же стремительно вернулся вниз.
День налоговых выплат усилил позиции российской валюты, сообщил начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес Капитала» Юрий Кравченко. В понедельник, 29 января, в России проходили выплаты по основным налоговым платежам.
Кроме того, рубль получил поддержку от обязательной продажи валютной выручки, большого объема валютных интервенций и традиционно слабого для начала года спроса на доллары и юани со стороны импортеров, сообщил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. От агрессивной продажи рублей спекулятивно настроенных игроков удерживала дорожающая нефть, стоимость которой поднималась до $84 за баррель, сообщил эксперт. Пока главным драйвером роста нефти являются риски и проблемы с судоходством в Красном море, указал Антонов.
По мнению Юрия Кравченко, в ближайшие дни и в начале февраля в отдельные периоды не исключено «проседание» курса российской валюты.
Однако обязательные продажи валютной выручки и увеличенный объем продаж валюты со стороны ЦБ должны уберечь рубль от заметного ослабления и резких колебаний после окончания налогового периода, сообщил эксперт.
Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов ожидает, что в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне ₽88−92. С одной стороны, на текущей неделе завершается налоговый период. Повышенный спрос на иностранную валюту могут предъявлять физические лица. С другой стороны, поддержку рублю могут оказать растущие цены на нефть (на прошлой неделе цена нефти Brent выросла на 5%), сохраняющиеся продажи валюты со стороны экспортеров и ЦБ, а также повышенные рублевые ставки.
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев не ожидает существенного роста курса доллара в ближайшее время. Он полагает, что в феврале-марте возможно укрепление рубля до ₽85−90.
Начальник аналитического отдела РСХБ Александр Фетисов ожидает, что в феврале можно ждать некоторой корректировки курса рубля в сторону ослабления до средних значений ₽89,3−90,6 за доллар при вероятном диапазоне колебаний в пределах ₽88,9−92,3 за доллар и ₽97−100 за евро.