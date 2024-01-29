ФНС начала штрафовать за получение платы за аренду на счета за рубежом

Налоговики начали штрафовать за получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление московского управления ФНС о назначении административного наказания.
В нем речь идет о российском резиденте, владеющем шестью коммерческими помещениями в Германии. Он заключил договоры аренды с немецкими компаниями и получал арендную плату на иностранный валютный счет. ФНС посчитала деятельность гражданина предпринимательской, так как тот сдает в аренду несколько коммерческих помещений за рубежом и его деятельность «направлена на систематическое получение прибыли». Налоговая расценила такие валютные операции как незаконные. Штраф для нарушителя составит 30% от всей суммы операций.
«Положения ч. 5.2 ст. 12 закона № 173-ФЗ [»О валютном регулировании и валютном контроле«], разрешающие физическим лицам — резидентам зачислять денежные средства от нерезидентов без ограничений, не распространяются на деятельность ИП, связанную с получением прибыли от ведения предпринимательской деятельности», — указано в документе.
В этом случае к ИП должны применяться нормы, касающиеся юридических лиц, считают в ФНС. Согласно закону о валютном регулировании, компании обязаны производить платежи при осуществлении валютных операций через счета в российских банках.
В декабре газета писала, что ФНС начала опрашивать россиян о наличии двойного гражданства и ВНЖ. Раньше эти данные налоговой не требовались.
Летом прошлого года МИД предложил россиянам, получившим гражданство или вид на жительство в другой стране, сообщать об этом в диппредставительства в течение 60 дней. По данным МВД, более 50 тыс. россиян в 2022 году уведомили министерство о наличии у них другого гражданства или ВНЖ. В ноябре прошлого года ведомство сообщало, что за девять месяцев 2023-го гражданство или вид на жительство за рубежом получили 68 тыс. россиян.