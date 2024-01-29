ФНС начала штрафовать за получение платы за аренду на счета за рубежом

Летом прошлого года МИД предложил россиянам, получившим гражданство или вид на жительство в другой стране, сообщать об этом в диппредставительства в течение 60 дней. По данным МВД, более 50 тыс. россиян в 2022 году уведомили министерство о наличии у них другого гражданства или ВНЖ. В ноябре прошлого года ведомство сообщало, что за девять месяцев 2023-го гражданство или вид на жительство за рубежом получили 68 тыс. россиян.