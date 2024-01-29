Ценовой диапазон IPO «Делимобиля» составит от 245 до 265 рублей

Сбор заявок от инвесторов начинается 29 января и завершится предварительно 5 февраля 2024 г. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Компания информирует, что уже получила предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на указанный размер IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Она планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели.