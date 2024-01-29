Банк России выпустил памятную монету с гербом ХМАО

В декабре 2023 г. Банк России выпустил монету в память о кинорежиссере Леониде Гайдае. На нее нанесен рельефный портрет Гайдая, который держит на руках своего питомца. Монета номиналом 3 ₽ была выпущена в 3000 экземпляров.