Банк России выпустил памятную монету с гербом ХМАО

Банк России выпустил в обращение пямятную монету номиналом 10 ₽ из недрагоценных металов, посвященную Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), сообщает пресс-служба регулятора.
Монета выпускается в серии «Российская Федерация» и имеет форму круга диаметром 27 мм. Тираж монеты — 1 млн штук. На лицевой стороне монеты расположена надпись с номиналом 10 ₽ На оборотной стороне расположено изображение герба ХМАО.
15 января Центральный банк выпустил памятную монету номиналом 3 ₽ из серебра, посвященную 300-летию Российской академии наук. Тираж монеты составляет 3000 экземпляров. 9 января Центральный банк ввел в обращение серебряные и золотые монеты с изображением Георгия Победоносца номиналом 3 ₽ и 50 ₽ соответственно. Тираж каждой из них составил до 500 000 шт.
В декабре 2023 г. Банк России выпустил монету в память о кинорежиссере Леониде Гайдае. На нее нанесен рельефный портрет Гайдая, который держит на руках своего питомца. Монета номиналом 3 ₽ была выпущена в 3000 экземпляров.