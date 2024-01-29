Аналитики назвали условия для роста цены нефти Brent до $90

Йеменское движение мятежников-хуситов также в качестве протеста против действий Израиля объявило о планах нападать на связанные с ним суда в Красном море. Однако атакам подвергались и коммерческие корабли. Так, 26 января, ракета хуситов попала в танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura, который перевозил российское топливо. Bloomberg писал, что после этого инцидента создалась угроза для перевозок нефти в Красном и Аравийском морях.