Власти назвали число молодых предпринимателей в России

Всего в возрасте до 35 лет в России зарегистрировано 1,13 млн действующих индивидуальных предпринимателей, следует из данных министерства на конец 2023 года. Их доля в общей численности ИП — более 27% (исходя из данных ФНС по количеству ИП на 1 января 2024 года — 4,16 млн). По сравнению с показателем за 2019 год количество индивидуальных предпринимателей до 35 лет увеличилось на 8,9%. В период пандемии их число упало, а потом стало постепенно расти, основной прирост произошел в 2023 году — на 7,3% год к году.