В России с февраля повысят материнский капитал

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уже сообщал, что в 2024 году маткапитал составит почти 631 тыс. руб. на первого ребенка и 834 тыс. руб. на второго, такая индексация «предусмотрена в бюджете». В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составлял 587 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб.