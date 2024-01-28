В России с февраля повысят материнский капитал

«Материнский капитал составит 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб. на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций», — говорится в сообщении.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уже сообщал, что в 2024 году маткапитал составит почти 631 тыс. руб. на первого ребенка и 834 тыс. руб. на второго, такая индексация «предусмотрена в бюджете». В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составлял 587 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб.
Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально господдержка оказывалась только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили на семьи с первенцами.
С 1 января вступил в силу закон, по которому для получения маткапитала у ребенка должно быть гражданство России по рождению.