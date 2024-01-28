В МИДе сообщили о росте объема поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию

В конце 2023 года в РФ выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент России Владимир Путин объяснил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами улучшится.