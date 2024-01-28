Удаленщики чаще офисных сотрудников лишались работы в 2023 году

Прошлой весной SuperJob проводил опрос о том, готовы ли россияне пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы. Только четверо из десяти респондентов заявили, что согласны на это. Другое исследование показало, что почти половина россиян (40%), работающих на удаленке, предпочтет увольнение возвращению в офис, еще 37% допустили отказ от удаленки, а 23% не смогли выбрать ответ.