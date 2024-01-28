Глава JPMorgan предупредил, что экономика США близится к краю обрыва

Он отметил, что сейчас соотношение госдолга к ВВП превышает 100%, а к 2035 году, по прогнозам, достигнет 130%. Даймон описал рост долга на графике как «хоккейную клюшку», напомнив, что в 1982 году долг страны составлял 35% от ВВП при инфляции около 12%, базовой ставке порядка 21,5% и уровне безработицы около 10%.