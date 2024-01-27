Шульгинов считает возможным продление транзита газа через Украину

«Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении [транзита], поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит», — заявил он.
По его словам, транзит возможен при участии «других посредников». Шульгинов добавил, что переговоры о перспективах продажи газа на границе пока не ведутся.
25 января «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что Украина не планирует продлевать контракты на транзит российского газа в нынешнем году. Поставки в Европу могут продолжиться после 2024 г., если страны ЕС запросят транзитные мощности украинской ГТС. На брифинге 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины продлевать транзит через свою территорию приведет к изменению всех логистических цепочек.