Шульгинов считает возможным продление транзита газа через Украину

25 января «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что Украина не планирует продлевать контракты на транзит российского газа в нынешнем году. Поставки в Европу могут продолжиться после 2024 г., если страны ЕС запросят транзитные мощности украинской ГТС. На брифинге 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины продлевать транзит через свою территорию приведет к изменению всех логистических цепочек.