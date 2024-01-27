Минфин оценил дополнительные траты бюджета на продление льгот по ипотеке

2023 год стал рекордным в России по выдаче ипотеки. Предыдущий максимум на уровне 5,76 трлн руб., достигнутый в 2021 году, был побит еще осенью. По предварительным данным аналитической компании Frank RG, за прошлый год банки выдали россиянам почти 2 млн ипотечных кредитов на 7,85 трлн руб. (+60% к уровню 2022-го). Всплеск выдач начался во второй половине года, когда ЦБ перешел к повышению ставок, его драйвером выступала льготная ипотека — ее доля в общем объеме неуклонно росла и к концу 2023 года, по данным ЦБ, достигла 74% от общего объема выдач. Всего в России более 10 млн граждан с ипотекой, сообщал ЦБ в октябре.