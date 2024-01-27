Минэнерго оценило эффект от сделки ОПЕК+ в 20−30 трлн рублей

«Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+, которая дарит миру предсказуемость на мировом нефтяном рынке. Накопленный эффект для бюджета оценивается между 20 и 30 трлн рублей за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сказал он в рамках Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» (цитата по ТАСС).