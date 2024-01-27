Минэнерго оценило эффект от сделки ОПЕК+ в 20−30 трлн рублей

«Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+, которая дарит миру предсказуемость на мировом нефтяном рынке. Накопленный эффект для бюджета оценивается между 20 и 30 трлн рублей за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сказал он в рамках Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» (цитата по ТАСС).
В прошлом году в России было добыто 531 млн т нефти, инвестиции в отрасль выросли до 2,7 трлн руб., говорится в презентации замминистра.
До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) уже говорил, что сделка ОПЕК+ принесла бюджету России порядка 30 трлн руб. дополнительных доходов, этот показатель превышает общий объем активов, которые были заморожены в странах Запада после начала спецоперации.
Нефтегазовые доходы бюджета России по итогам 2023 г. вернутся к уровню 2021 г. и составят порядка 9 трлн руб. сообщил 27 декабря вице-премьер Александр Новак. По данным Минфина, в 2021 г. бюджет получил 9,06 трлн руб. нефтегазовых доходов, в 2022 г. — 11,6 трлн руб. По словам вице-премьера, ТЭК обеспечил 27% ВВП России, а доходы от экспорта энергоресурсов составили 57% в общей экспортной выручке страны.