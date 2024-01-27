Эксперты указали на риск для Европы после отказа от газа из России

Агентство отмечает, что пауза США грозит отсрочкой или даже срывом ряда крупных проектов, которые, как ожидалось, должны появиться на рынке ближе к концу 20-х годов. «Это может быть пауза в политических целях, чтобы успокоить сторонников Байдена в преддверии всеобщих выборов. Или это может быть более длительная приостановка выдачи разрешений, которая снижает шансы на то, что эти терминалы будут одобрены в долгосрочной перспективе, — считает аналитик Energy Aspects Дэвид Седуски. — Если президентом станет республиканец, такой как Дональд Трамп, приостановка рассмотрения лицензий “почти наверняка будет отменена” в начале 2025 года».