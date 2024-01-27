ЕЦБ назвал самую грубую ошибку финансовой политики

В декабре 2023 года годовая инфляция в еврозоне выросла до 2,9% (в ноябре было 2,4%), что стало первым ее увеличением с октября 2022 года. Быстрее всего росли цены на продукты, табак и алкоголь, в этом сегменте годовая инфляция составила 6,1%. Однако в ЕЦБ считают, что тенденция к снижению общей инфляции по-прежнему в силе, а уже установленные регулятором процентные ставки непременно приведут к ее возвращению на целевой уровень.