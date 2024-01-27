ЦБ Италии предупредил о риске для евро при конфискации прибыли от активов РФ

Глава итальянского ЦБ, как отмечает издание, направил «завуалированное предупреждение», касающееся планов ЕС конфисковать прибыль от российских финансовых активов в Европе.
Международные отношения — это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив.
Более широкое использование юаня в торговле между Китаем и Россией Панетта назвал «поучительным», поскольку Пекин продвигал валюту в пострадавших от международных санкций странах. Доля китайской торговли в юанях удвоилась за последние три года, и это позволило валюте обогнать евро, отмечает газета.
Брюссель работает над планами по конфискации сверхприбылей, которые Euroclear получает от активов, и передаче их Украине, напоминает FT. Государства — члены ЕС должны утвердить новые правила, которые позволят отложить эти прибыли без изъятия их в пользу Киева. Италия является одной из нескольких стран — членов ЕС, которые предупредили о последствиях конфискации активов, отмечает газета.
В сентябре 2023 г. минфин США оценил объем замороженных активов России в $280 млрд. Большая их часть находится в Евросоюзе. В январе комитет по международным отношениям сената конгресса США одобрил закон, который поможет создать основу для конфискации Штатами российских активов и передачи их Украине для финансирования восстановительных работ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Европейский союз намерен принять решение относительно использования доходов от замороженных активов России до заседания глав министерств иностранных дел, которое запланировано на 19 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях конфискации, заявил, что Россия может принять ответные меры. По его словам, такие шаги Запада могут изрядно ударить по основным параметрам международной экономики и подорвать доверие других стран к США и ЕС.