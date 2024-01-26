СМИ: эксперты увидели признаки спада спроса на недвижимость в Дубае

В ноябре 2023 г. Bloomberg со ссылкой на опрошенных брокеров сообщил, что в последние месяцы россияне стали реже покупать квартиры в Дубае. Один из брокеров заявил, что граждане РФ стали чаще продавать купленную на «раскаленном рынке» недвижимость или отказываться от сделок, заключенных ранее. В компании Driven Properties уточнили, что с июня по август 2023 г. россияне приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн, а продали на $75,1 млн.