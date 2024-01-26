СМИ: эксперты увидели признаки спада спроса на недвижимость в Дубае

Цены на жилье в трех «премиальных» жилых районах Дубая — Пальма Джумейра, Эмирейтс-Хиллз и Джумейра-Бей-Айленд — увеличились на 15,9% в 2023 г., подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank. По прогнозам экспертов, в 2024 г. цены вырастут лишь на 5%.
Компания Better Homes отмечает, что россияне-нерезиденты были крупнейшими покупателями недвижимости в I квартале 2023 г. К концу года их доля сократилась, и по итогам года на покупателей из Индии и Великобритании пришлась большая часть транзакций.
«Уязвимость Дубая к коррекции заключается в его зависимости от иностранного капитала, особенно из Китая и России», — заявил агентству директор консалтинговой компании Proven Partners Ронан Ханнан.
Кроме того, на рынок влияют и мировые кризисы. Бывший финансовый директор Дубая Насер аль-Шейх сообщил, что его «беспокоит состояние мировой экономики». «Мы открыты миру, и все, что происходит в других местах, влияет на нас», — уточнил он.
На состояние рынка недвижимости влияет и конфликт в секторе Газа, последствия нарушения работы ключевых морских маршрутов в Красном море из-за действий хуситов Йемена пока неясны. При этом боевые действия на Украине только «усилили эмират в последние годы, и некоторые предполагают, что это может продолжаться».
В ноябре 2023 г. Bloomberg со ссылкой на опрошенных брокеров сообщил, что в последние месяцы россияне стали реже покупать квартиры в Дубае. Один из брокеров заявил, что граждане РФ стали чаще продавать купленную на «раскаленном рынке» недвижимость или отказываться от сделок, заключенных ранее. В компании Driven Properties уточнили, что с июня по август 2023 г. россияне приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн, а продали на $75,1 млн.
«Ведомости» писали, что в 2022 г. россияне активно скупали недвижимость в ОАЭ и Турции как для переезда, так и для инвестиций. В Турции граждане России приобрели свыше 16 000 жилых объектов, а в Дубае заключили порядка 97 000 сделок.