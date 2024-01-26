Россиянам предложили новый способ ввода самозапрета на кредиты

Речь идет о том, что потребитель сможет бесплатно в любой момент времени сколько угодно раз вводить и снимать запрет на выдачу себе потребкредитов и микрозаймов (ограничения не распространяются на ипотеку и автокредиты). Данные об этом должны поступать в бюро кредитных историй и указываться в кредитной истории клиента, а кредиторы при наличии такой отметки в отчете — отказывать ему в предоставлении ссуды. Ограничения вступают в силу на следующий день после подачи такого заявления от физлица, а на снятие запрета требуется уже 48 часов, следует из текста законопроекта, принятого в первом чтении.