Инвесторы начали получать выплаты по замороженным облигациям

Из-за санкций иностранные ценные бумаги, которые находились в собственности россиян, заморозили, а доходы по ним (дивиденды и купоны) перестали приходить. Активы и средства лежат на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. В ответ на это РФ заблокировала бумаги иностранцев и доходы по ним — в том числе по еврооблигациям, которые выпускал Минфин.