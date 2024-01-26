FESCO нарастила контейнерные перевозки между Владивостоком и портами Китая на 7%

FESCO расширила географию FCXP за счет прямых судозаходов в китайские порты Ляньюньган, Нанша, Далянь и Шаньтоу. Эти направления не использовались в 2022 г. Сервис, включающий три регулярные контейнерные линии, обслуживается собственным флотом FESCO, а его общая провозная способность составляет 4400 TEU в неделю. Объем перевозок на линии из Владивостока во вьетнамские порты Хайфон и Хошимин FESCO Vietnam Direct Line (FVDL) в 2023 г. увеличился в 2,4 раза и превысил 28 000 TEU.
«Группа организовала в порту Хошимин логистический хаб, с помощью которого консолидирует контейнерные грузы из стран Юго-Восточной Азии (Таиланда, Малайзии и других) и затем отправляет их в Россию линией FVDL», — отметили в компании.
В заявлении FESCO подчеркивается, что расширение агентской сети позволило запустить регулярные контейнерные перевозки из Бангладеш и Мьянмы во Владивосток с трансшипментом в портах Китая и Вьетнама. При этом группа смогла обеспечить работу прямого сервиса Japan Trans-Siberian Line (JTSL), который обеспечил сообщение между портами Японии и Владивостока.
12 января главное таможенное управление КНР заявило, что в 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.
В прошлом году экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР увеличился на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.
По стоимости в основном Китай импортирует из России нефть, природный газ и уголь. Также страна активно закупает медь, медную руду, древесину, топливо и морепродукты. В Россию КНР ввозит автомобили, технику, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь и др.