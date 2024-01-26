FESCO нарастила контейнерные перевозки между Владивостоком и портами Китая на 7%

FESCO расширила географию FCXP за счет прямых судозаходов в китайские порты Ляньюньган, Нанша, Далянь и Шаньтоу. Эти направления не использовались в 2022 г. Сервис, включающий три регулярные контейнерные линии, обслуживается собственным флотом FESCO, а его общая провозная способность составляет 4400 TEU в неделю. Объем перевозок на линии из Владивостока во вьетнамские порты Хайфон и Хошимин FESCO Vietnam Direct Line (FVDL) в 2023 г. увеличился в 2,4 раза и превысил 28 000 TEU.