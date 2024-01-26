Bloomberg сообщил о «повороте судьбы» в экономической гонке США и Китая

В этом году экономический рост Китая сократится до 4,5% или даже больше, прогнозируют опрошенные The New York Times западные экономисты. Они отмечают, что речь идет не о циклическом спаде, а о резком снижении, которое может длиться много лет, образуя «вековую стагнацию». Цены снижаются до уровней, которых Китай не видел со времен финансового кризиса 2009 года.