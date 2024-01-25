Wildberries арендовал у «Всеинструменты.ру» 30 000 кв. м складов в Петербурге

Склад «Всеинструменты.ру» в Шушарах общей площадью 60 000 кв. м начал работать весной 2023 г., сообщала газета «Коммерсантъ». Инвестиции в его открытие оценивались более чем в 4 млрд руб. Рядом с ним находится логопарк Wildberries, в котором 13 января произошел крупный пожар, который удалось потушить только на следующий день. В итоге из 112 000 кв. м сгорело в общей сложности около 70 000 кв. м. Ущерб от пожара генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал в 15−17 млрд руб. (включая уничтоженные товары). При этом, как заявлял врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров, комплекс работал без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В итоге Следственный комитет в связи с пожаром возбудил уголовное дело по статье УК «Злоупотребление полномочиями». Свои показания в связи с пожаром в конце января дала владелица Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщала сама компания.