Wildberries арендовал у «Всеинструменты.ру» 30 000 кв. м складов в Петербурге

«Этот склад находится в процессе наполнения нашими товарными категориями, и в нем пока есть свободные площади», — говорит директор по развитию товародвижения «Всеинструменты.ру» Артем Серенков. Он уточнил, что в компании понимают, «в какой ситуации находятся коллеги по рынку, поэтому она хочет как-то помочь».
Склад «Всеинструменты.ру» в Шушарах общей площадью 60 000 кв. м начал работать весной 2023 г., сообщала газета «Коммерсантъ». Инвестиции в его открытие оценивались более чем в 4 млрд руб. Рядом с ним находится логопарк Wildberries, в котором 13 января произошел крупный пожар, который удалось потушить только на следующий день. В итоге из 112 000 кв. м сгорело в общей сложности около 70 000 кв. м. Ущерб от пожара генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал в 15−17 млрд руб. (включая уничтоженные товары). При этом, как заявлял врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров, комплекс работал без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В итоге Следственный комитет в связи с пожаром возбудил уголовное дело по статье УК «Злоупотребление полномочиями». Свои показания в связи с пожаром в конце января дала владелица Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщала сама компания.
Площади в складском комплексе «Всеинструменты.ру» в Шушарах позволят Wildberries оперативно восстановить все процессы с приемкой товаров от партнеров площадки, а также их доставкой до покупателей, говорит один из консультантов. Ставку аренды в этом комплексе управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов оценивает примерно в 12 000 ₽ за 1 кв. м в год. Соответственно, общие ежегодные затраты компании на этот объект составят 334,8 млн руб.
Последствия от пожара для бизнеса Wildberries компания пытается компенсировать еще и за счет строительства нового логопарка в Санкт-Петербурге, говорят два консультанта. Они напоминают, что онлайн-ритейлер еще в 2023 г. приобрел 29,8 га в индустриальном парке «М10 Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области. На этой площадке можно разместить склад на 150 000 кв. м. После пожара Wildberries ускорил работы на этой территории, уверяют собеседники «Ведомостей». Сейчас на участке ведутся подготовительные работы, уточнил представитель маркетплейса. Ранее компания также сообщала, что планирует восстановить сгоревший склад.