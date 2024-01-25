В США запретили Boeing «возвращаться к обычному режиму работы»

Решение принято в рамках проверки, которая началась после инцидента с Boeing 737 MAX 9, принадлежащим авиакомпании Alaska Airlines. В ночь на 6 января по московскому времени лайнер с 177 людьми на борту экстренно приземлился в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода. Он летел в Онтарио (штат Калифорния). Вскоре после взлета у воздушного судна выпала секция фюзеляжа, после чего экипаж объявил о разгерметизации. Люк позднее нашли во дворе дома одного из жителей Портленда. Никто из пассажиров серьезно не пострадал.