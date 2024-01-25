Треть россиян не считают своих начальников хорошими руководителями

«Многие хотят быть руководителями, но далеко не всем это удается. Результаты опроса показывают, что большинство сотрудников понимают это и объективно оценивают свои возможности. Путь от специалиста к руководителю в некоторых профессиональных областях может быть долгим и тернистым, и далеко не все к этому готовы. Тем более что иногда более перспективным вариантом может стать профессиональный, а не карьерный рост. Именно на это сейчас делают ставку многие специалисты», — рассказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.