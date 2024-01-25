Путин пообещал дальнейшее повышение минимальной зарплаты

«Размер минимальной заработной платы будем повышать. С этого года он будет уже существенно повыше. А это, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — сказал Путин.
По словам президента, «в целом по сравнению даже с другими годами» сейчас реальные доходы и размер заработной платы в России выше.
В ноябре 2023 года Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19 242 руб. с начала текущего года. На момент подписания закона он составлял 16 242 руб., таким образом МРОТ был увеличен почти на 18,5%.
В июне 2023 года Путин также пообещал увеличить вдвое МРОТ в номинальном выражении к 2030 году.