Новак назвал сроки поставки первой партии газа с «Арктик СПГ 2»

«По информации, которую компании дают, это, наверное, где-то февраль месяц», — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о сроках отгрузки первой партии СПГ с «Арктик СПГ 2».
Ранее Новак сообщал, что первые отгрузки с проекта ожидаются в первом квартале 2024 года. А СМИ со ссылкой на источники писали о начале поставок уже в конце января, по их данным, газ будет направлен в Азию.
«Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки — в январе. «Новатэк» владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.