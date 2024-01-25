Новак назвал сроки поставки первой партии газа с «Арктик СПГ 2»

«Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки — в январе. «Новатэк» владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.