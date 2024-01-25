«МКБ Инвестиции» назвали топ-5 качественных облигаций с высокой ставкой

В «МКБ Инвестиции» обновили топ-5 качественных облигаций с высокой доходностью и относительным большим сроком погашения. Кредитный аналитик «МКБ Инвестиций» Азрет Гулиев добавил в список облигации «Эталона», «Каршеринг Руссия», при этом выпуски Whoosh, «Сэтл груп» и «Восточной Стивидорной Компании» сохранили свое место в подборке.
«Эталон», выпуск ЭталФинП03.
Доходность к погашению — 16,7% годовых.
Срок — 2 года и 8 месяцев.
Азрет Гулиев назвал эту бумагу лучшим предложением на рынке с точки зрения соотношения доходности, кредитного качества и срока. «Эталон» — это один из крупнейших российских застройщиков, при этом у компании была низкая долговая нагрузка (чистый долг / EBITDA около 0,7х на конец первой половины 2023 года). При этом в своей операционной отчеканенности за 2023 год девелопер сообщил о росте продаж в натуральном и денежном выражении в 2,5 раза относительно 2022 года. По итогам 2023 года долговая нагрузка, скорее всего, снизится еще больше, считает Гулиев.
Среди рисков он упомянул перерегистрацию головной компании «Эталона» из Кипра в Россию. После этого группа снова сможет платить дивиденды, но это хорошая новость скорее для акционеров, чем для держателей облигаций.
«Кроме того, финансовые показатели 2024 года наверняка уже будут не такими выдающимися, как прошлогодние: государство снижает поддержку льготной ипотеки, которая во многом поддерживала спрос на недвижимость в 2023 году. Но на платежеспособности заемщика это скорее всего не скажется», — считает аналитик.
«Каршеринг Руссия», выпуск iКарРус1P3.
Доходность к погашению — 15,04% годовых.
Срок — 3 года и 7 месяцев.
Ранее компания «Каршеринг Руссия», которая владеет сервисом каршеринга «Делимобиль» официально объявила о планах провести в ближайшие недели IPO на Мосбирже. Азрет Гулиев объяснил, что обычно это позитивный фактор для держателей облигаций:
— вырастет известность компании (а значит, косвенно, и спрос на ее бумаги);
— часть денег, вырученных от размещения акций, компания потратит на снижение относительно высокой долговой нагрузки (около 3х EBITDA по состоянию на первую половину 2023 года).
К рискам в облигациях компании можно отнести рост доли китайских автомобилей в парке «Делимобиля» и более сложное обслуживание европейских моделей. Но пока не ясно, как это скажется на финансовых показателях «Каршеринг Руссия».
Whoosh, выпуск iВУШ 1P2
Доходность к погашению — 15,28% годовых.
Срок — 2 года и 5,5 месяца.
В «МКБ Инвестиции» ранее отмечали, что хотя у кикшерингового бизнеса Whoosh есть ярко выраженная сезонность, у компании невысокая долговая нагрузка и высокая рентабельность. Кредитный рейтинг у Whoosh находится на уровне А-.
«Сэтл груп», выпуск СэтлГрБ2P2.
Доходность — 15,78% годовых.
Срок — 2 года и 1,5 месяца.
«Сэтл груп» — это крупный застройщик с выручкой почти ₽67 млрд за первое полугодие и кредитным рейтингом А. Среди факторов в пользу выбора этой бумаги — комфортное соотношение чистого долга к EBITDA и рентабельность EBITDA выше 25%. Риски — замедление бизнеса из-за роста ключевой ставки ЦБ и, как следствие, снижение спроса на недвижимость.
«Восточная стивидорная компания».
Доходность — 14,15% годовых.
Срок — 2 года и 6 месяцев.
«Восточная стивидорная компания» оказывает портовые услуги и принадлежит Global Ports. У компании высокий кредитный рейтинг — на уровне АА. Факторы в пользу выбора этой компании — переход российских экспортеров на новые рынки сбыта, из-за чего растет грузооборот восточных и южных портов.