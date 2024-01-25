«МКБ Инвестиции» назвали топ-5 качественных облигаций с высокой ставкой

Азрет Гулиев назвал эту бумагу лучшим предложением на рынке с точки зрения соотношения доходности, кредитного качества и срока. «Эталон» — это один из крупнейших российских застройщиков, при этом у компании была низкая долговая нагрузка (чистый долг / EBITDA около 0,7х на конец первой половины 2023 года). При этом в своей операционной отчеканенности за 2023 год девелопер сообщил о росте продаж в натуральном и денежном выражении в 2,5 раза относительно 2022 года. По итогам 2023 года долговая нагрузка, скорее всего, снизится еще больше, считает Гулиев.