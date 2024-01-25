Министр финансов США назвала «пугающей» сумму внешнего долга страны

«Наш внешний долг $34 трлн. И это пугающее число», — сказала Йеллен журналистам.
По ее словам, несмотря на высокий показатель, эта сумма «вполне управляема», поскольку американская экономика «внушительна».
Заявление главы минфина прозвучало на фоне того, что распродажа пятилетних казначейских облигаций США, так называемых treasuries, на прошлой неделе стала самой масштабной с мая 2023 г. Она привела доходность к уровням декабря: у пятилетних бумаг она выросла на 22 базисных пункта (б. п.) до 4,07%, десятилетних — на 19 б. п. до 4,15%, двухлетних — на 27 б. п. до 4,41%.
22 января инвесторы начали покупать сильно просевший в цене госдолг, и доходность отступила от максимальных с начала года уровней: у пятилетних бумаг она снизилась до 4,04%, десятилетних — до 4,08%, двухлетних — до 4,37%.
3 января госдолг США впервые превысил $34 трлн. Это следует из статистических данных минфина по состоянию на 29 декабря.
Общий непогашенный госдолг с 28 декабря вырос с $33,911 трлн до $34,001 трлн. Агентство Reuters отмечает, что увеличение долга с сентября происходило на фоне падения налоговых поступлений и роста федеральных расходов. На следующей неделе запланировано заседание Конгресса по вопросу урегулирования государственных расходов.