Министр финансов США назвала «пугающей» сумму внешнего долга страны

Заявление главы минфина прозвучало на фоне того, что распродажа пятилетних казначейских облигаций США, так называемых treasuries, на прошлой неделе стала самой масштабной с мая 2023 г. Она привела доходность к уровням декабря: у пятилетних бумаг она выросла на 22 базисных пункта (б. п.) до 4,07%, десятилетних — на 19 б. п. до 4,15%, двухлетних — на 27 б. п. до 4,41%.