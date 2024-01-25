Microsoft сократит около 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox

Сокращения составляют около 8% всего подразделения, большая часть увольнений произойдет в недавно приобретенном издателе видеоигр Activision Blizzard. Кроме того, Blizzard покидает ее президент Майк Ибарра, проработавший на должности с осени 2021 г., сообщил президент по игровому контенту и студиям Xbox Мэтт Бути.