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Microsoft сократит около 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox

Корпорация Microsoft сократит 1900 сотрудников в Activision Blizzard и Xbox, пишет The Verge со ссылкой на внутреннее письмо генерального директора игрового подразделения Microsoft Gaming Фила Спенсера.

Сокращения составляют около 8% всего подразделения, большая часть увольнений произойдет в недавно приобретенном издателе видеоигр Activision Blizzard. Кроме того, Blizzard покидает ее президент Майк Ибарра, проработавший на должности с осени 2021 г., сообщил президент по игровому контенту и студиям Xbox Мэтт Бути.

В середине октября 2023 г. Microsoft объявила о закрытии сделки по покупке одной из крупнейших в сфере компьютерных игр компании Activision Blizzard за $69 млрд. Правительственные чиновники в разных странах заявляли, что слияние ослабит конкуренцию в индустрии видеоигр.

11 января стало известно о сокращении штата компании Discord на 17%. Сокращение затронет около 170 рабочих мест. Гендиректор компании Джейсон Ситрон во внутреннем письме уточнял, что руководство «все отчетливее осознает необходимость сосредоточить внимание и улучшить методы совместной работы, чтобы повысить гибкость организации».

В тот же день Bloomberg сообщил, что компания Google Alphabet Inc. увольняет сотни сотрудников, работающих над цифровым ассистентом, оборудованием и инженерными группами, продолжая сокращать расходы.