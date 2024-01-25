Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет по итогам замещения евробондов

С начала 2023 г. вступил в силу закон, который обязывает инвесторов платить налог на материальную выгоду при покупке ценных бумаг с дисконтом более 20% от рыночной цены. НДФЛ на материальную выгоду действовал в России и ранее, но с 2021 по 2023 г. инвесторы были освобождены от таких налоговых выплат.