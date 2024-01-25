Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет по итогам замещения евробондов

Закон подразумевает, что владельцы евробондов, которые приобрели ценные бумаги от трех и более лет назад, по итогам замещения смогут получить инвестиционный налоговый вычет. Срок владения облигациями будут определять с даты покупки бумаги.
Право на инвестиционный налоговый вычет по евробондам будет действовать для тех, у кого такие бумаги были в портфеле на 1 марта 2022 г. Речь идет об облигациях, которые заместили локальными бумагами после 1 января 2023 г.
Принятый законопроект также позволяет избежать негативных налоговых последствий участникам паевых инвестиционных фондов (ПИФ) при выделении заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).
В документе уточняется, что при выделении замороженных бумаг в дополнительный ПИФ с начала 2023 г. платить налог на доход не нужно. Также пайщики, которые владеют долями в ЗПИФ, могут получить инвестиционный налоговый вычет на долгосрочное владение бумагами.
С начала 2023 г. вступил в силу закон, который обязывает инвесторов платить налог на материальную выгоду при покупке ценных бумаг с дисконтом более 20% от рыночной цены. НДФЛ на материальную выгоду действовал в России и ранее, но с 2021 по 2023 г. инвесторы были освобождены от таких налоговых выплат.