Эксперты предупредили о масштабных проблемах экономики Китая

Создания в Китае «стабилизационного фонда», через который на выкуп акций местных компаний планируется направить около 2 трлн юаней ($278 млрд), и других принятых властями мер может оказаться недостаточно, чтобы переломить негативный тренд на фондовом рынке, сообщает Bloomberg.
В августе 2023 года эксперты The Wall Street Journal предупреждали, что у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях КНР находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.
Фондовый рынок Китая тесно связан со сферой недвижимости, а проблемы на биржах легче заметить в ситуации, когда власти ужесточили ограничения на распространение негативной информации о ситуации на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg. Все это значит, что масштаб нынешнего кризиса может намного превзойти тот, что был в 2015 году, считает директор по инвестициям Rayliant Global Advisors Ltd Джейсон Сюй.
«Это оказывает негативное влияние на благосостояние по всем направлениям, что ведет к куда более сильному снижению уверенности и пессимизму в отношении будущего», — предупреждает он.
«Ситуация намного сложнее, чем в 2015 году», — обращает внимание Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Natixis SA. И отмечает, что устойчивый разворот негативного тренда на фондовом рынке затруднен не только скептицизмом инвесторов, но и меньшими, по сравнению с 2015 годом, возможностями властей.
«Им нужно придумать большой стимул. Я не знаю, есть ли у их бюджета такие возможности и смогут ли они снизить ставки настолько, чтобы этого оказалось достаточно. Так что приготовьтесь. Нам лучше затянуть ремни безопасности», — заявила Эрреро.
«Снижение фондового рынка за последний год, очевидно, является приговором китайской экономике. Китайские фондовые рынки имеют тенденцию расти, когда номинальный экономический рост ускоряется, и как китайские, так и иностранные инвесторы пришли к выводу, что сейчас это вряд ли произойдет», — отмечает Кристофер Беддор, заместитель директора по исследованиям Китая в гонконгской компании Gavekal Dragonomics.
Обвал котировок на фондовом рынке Китая начался летом 2015 года. С 12 июня, когда после выхода на пик в 5178,19 пункта индекс Шанхайской биржи SSE начал снижаться, фондовые площадки Шанхая и Шэньчжэня всего за три недели потеряли больше 30% капитализации — около $3,5 трлн. 8 июля индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,4%, а индекс CSI300 — на 6,7%. После этого Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР ввела мораторий на продажу бумаг публичных компаний для мажоритарных акционеров, а продажу на биржах акций госкомпаний запретила полностью. В результате более 1,3 тыс. компаний приостановили торговлю на биржах и это способствовало заморозке акций на $2,6 трлн, или 40% рыночной капитализации фондового рынка страны.
Однако уже 27 июля индекс Shanghai Composite обвалился на 8,5%. Это стало вторым по размеру падением со времени появления этого показателя в 1990 году и максимальным с февраля 2007 года. В тот же день индекс Шэньчжэньской фондовой биржи Shenzhen Composite упал на 7%, а ChiNext, считающийся китайским аналогом NASDAQ, — на 7,4%. 24 августа Shanghai Composite вновь обвалился на 8,49%, этот день стал известен как Черный понедельник.
Вернуться к уровню капитализации, который наблюдался до обвала в 2015 году, фондовому рынку Китая удалось только в октябре 2020 года.