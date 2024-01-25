Эксперты предупредили о масштабных проблемах экономики Китая

Обвал котировок на фондовом рынке Китая начался летом 2015 года. С 12 июня, когда после выхода на пик в 5178,19 пункта индекс Шанхайской биржи SSE начал снижаться, фондовые площадки Шанхая и Шэньчжэня всего за три недели потеряли больше 30% капитализации — около $3,5 трлн. 8 июля индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,4%, а индекс CSI300 — на 6,7%. После этого Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР ввела мораторий на продажу бумаг публичных компаний для мажоритарных акционеров, а продажу на биржах акций госкомпаний запретила полностью. В результате более 1,3 тыс. компаний приостановили торговлю на биржах и это способствовало заморозке акций на $2,6 трлн, или 40% рыночной капитализации фондового рынка страны.