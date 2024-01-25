Цена барреля нефти Brent на ICE превысила $82 впервые с 30 ноября 2023 года

В ноябре прошлого года доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что цена нефти может вернуться на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Он не исключил, что в 2024-м стоимость нефти будет стремиться к диапазону $95−100 за баррель.