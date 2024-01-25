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ЦБ: международные резервы России снизились на $5,9 млрд

Международные резервы России за неделю с 12 по 19 января 2024 г. сократились на $5,9 млрд (1%) и составили $586,7 млрд, об этом сообщается на сайте Банка России. По данным Центробанка, снижение преимущественно связано с отрицательной переоценкой и проводимыми операциями в рамках бюджетного правила.
ЦБ
Источник: Reuters

Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы и находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

По состоянию на 12 января международные резервы равнялись $592,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,9 млрд. На 5 января 2024 г. международные резервы РФ составили $598,5 млрд, что на $800 млн (0,1%) меньше, чем неделей ранее. 29 декабря прошлого года объем резервов достиг $599,3 млрд, увеличившись за неделю на $5,9 млрд, т. е. на 1%. Рост произошел вследствие положительной переоценки, сообщал регулятор.