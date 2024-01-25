Аналитик спрогнозировал ускорение темпов инфляции в ЕС из-за кризиса в Красном море

Эксперт обратил внимание, что инфляция в Европе уже начала ускоряться на фоне проблем с судоходством в Красном море. Согласно данным, которые он привел, по итогу декабря 2023 года индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем, когда он показал падение на 0,6% месяц к месяцу. При этом в годовом выражении инфляция в еврозоне в декабре 2023 года выросла до 2,9%. В ноябре она составляла 2,4%.