Связываемый с Гинером банк перешел в собственность Украины

В ГБР утверждали, что Гинер связан со строительством двух теплоэлектростанций в Крыму и поставками боеприпасов для российской армии. Также в середине июля ведомство отчиталось о национализации активов компаний на Украине, связанных с Гинером, в частности, о переходе в собственность государства 88,89% акций акционерного общества «Первый инвестиционный банк». Кроме того, были арестованы 72,9% акций «Кировоградоблэнерго», а также семь гостиниц и два ТРЦ общей стоимостью 2 млрд грн, рассматривается вопрос об их национализации.