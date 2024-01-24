Рубль бережет: обязательную продажу валютной выручки экспортерами могут продлить

В октябре-декабре прошлого года указ позволил нарастить продажи валютной выручки экспортерами, не подпадавшими до того под регулирование, что привело к укреплению курса рубля с 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро до 88 и 95 рублей за единицу каждой валюты соответственно, напоминает эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. По его мнению, наибольший эффект в данном случае принесли именно административные меры, а рост ключевой ставки, повысивший привлекательность сбережений в рублях, выступил дополнительным фактором: