Минсельхоз сообщил о снижении цен на яйца, курятину и сахар

«По многим видам социально значимой продукции отпускные цены сейчас снижаются после повышения в предновогодний период. Так, стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 ₽ соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах», — заявили в пресс-службе.