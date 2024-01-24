Майнеров предложили отключать от электроэнергии на срок до 500 часов в год

В России майнеров предложили определить в новую категорию потребителей электроэнергии. В случае энергодефицита их можно будет отключать от снабжения на срок до 500 часов в год (почти 21 день). Такая инициатива указана в исследовании НИУ ВШЭ — его провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в правительство РФ.