Капитализация Microsoft на Nasdaq превысила $3 трлн

К 11:24 по североамериканскому восточному времени (19:24 мск) стоимость бумаг скорректировалась до $403,44. Акции подорожали на 1,14% к цене на закрытии основной сессии торгов 23 января. Индекс Nasdaq Composite в это время составил 15 571,79 пункта (+0,95%). С начала года котировки Microsoft выросли на 7,29%, бенчмарк — на 3,73%.