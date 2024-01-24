Капитализация Microsoft на Nasdaq превысила $3 трлн

К 11:24 по североамериканскому восточному времени (19:24 мск) стоимость бумаг скорректировалась до $403,44. Акции подорожали на 1,14% к цене на закрытии основной сессии торгов 23 января. Индекс Nasdaq Composite в это время составил 15 571,79 пункта (+0,95%). С начала года котировки Microsoft выросли на 7,29%, бенчмарк — на 3,73%.
Неделю назад Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире, вытеснив с пьедестала Apple. Для Microsoft средняя целевая цена на 12 ближайших месяцев, согласно консенсусу MarketWatch, составляет $420,91 (апсайд 8,4%). Самая высокая цель по бумагам у аналитиков Truist Securities — $600 (апсайд 54%), в Tigris Financial ожидают роста до $475 (+22,4%), в Piper Sandler — до $455 (+17,2%), в Mizuho и Wedbush — до $450 (+16%).
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики назвали доминирование «великолепной семерки» американских технологических компаний глобальным трендом на фондовом рынке.