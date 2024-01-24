ЦБ назвал срок удвоения имущественного ценза для «квалов»

Реформа критериев для получения статуса квалифицированного инвестора (соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 27 ноября 2023 года) предполагает, в том числе повышение требований к стоимости имущества, которым владеет инвестор. Банк России планирует повысить эту планку в два этапа: с 1 января 2025 года — с ₽6 млн до ₽12 млн, а с 1 января 2026 года — с ₽12 млн до ₽24 млн. Об этом говорится в проекте указания, который вносит изменения в предыдущую версию документа о квалификации инвесторов. Сам проект вступит в силу с 1 октября 2024 года, за исключением положений о повышении имущественных требований.
В пояснительной записке к документу говорится о том, что поэтапное повышение обусловлено двумя факторами:
Необходимостью привести ценз в соответствие с инфляцией, накопленной со дня принятия указания № 3629-У (предыдущая версия документа от 29 апреля 2015 года);
Необходимостью «минимизации практик формального признания физических лиц квалифицированными инвесторами, не учитывающего действительного понимания ими структуры сложных финансовых продуктов и рисков, связанных с инвестиционной деятельностью».
Регулятор ранее уже сообщал о планах поэтапного повышения имущественного ценза (сначала до ₽12 млн, а потом до ₽24 млн с лагом в год-полтора), но не называл при этом конкретных сроков.
Квалифицированный инвестор может без ограничений покупать акции компаний из недружественных стран и структурные облигации, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Неквалифицированному инвестору доступны только базовые операции на фондовом рынке.
Сейчас имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора составляет ₽6 млн. Также статус можно получить по таким критериям, как образование, опыт работы и наличие аттестата специалиста финансового рынка.
Реформа квалификации инвесторов предполагает широкий набор изменений — от повышения имущественного ценза до введения специального экзамена в формате тестирования, который даст возможность получить статус любому человеку независимо от уровня дохода или объема активов.
Кроме того, предлагается ввести комбинацию критериев для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Требования по критериям в их комбинации могут быть ниже, чем по каждому критерию в отдельности. Например, текущий имущественный ценз — ₽6 млн — предлагается сохранить для инвесторов, у которых есть соответствующий опыт работы или опыт совершения сделок на рынке. Кроме того, без повышения имущественного ценза инвестор может получить статус «квала» при условии сдачи усложненного теста на знание того или иного конкретного инструмента, который доступен только квалифицированным инвесторам. Возможна также комбинация других критериев, например, образования с опытом работы или с опытом совершения сделок.
Вместе с тем был разработан еще один новый отдельный критерий для получения статуса квалифицированного инвестора — уровень официального дохода выше ₽6 млн в год. Не стоит путать это условие с имущественным цензом. Для того, чтобы получить статус «квала», необходимо на протяжении какого-то времени зарабатывать более ₽6 млн в год, а не просто владеть имуществом на эту сумму.
«Это даст рынку постоянный приток ликвидности, а нам даст некую внутреннюю большую успокоенность и удовлетворение от того, что люди, которые будут получать статус квалинвестора по доходу, обладают достаточным уровнем интеллекта, достаточным уровнем опыта, потому что сразу такие деньги мало кому платят, и способностью принимать осмысленные решения», — объяснил смысл этой идеи руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.