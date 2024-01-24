ЦБ назвал срок удвоения имущественного ценза для «квалов»

Кроме того, предлагается ввести комбинацию критериев для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Требования по критериям в их комбинации могут быть ниже, чем по каждому критерию в отдельности. Например, текущий имущественный ценз — ₽6 млн — предлагается сохранить для инвесторов, у которых есть соответствующий опыт работы или опыт совершения сделок на рынке. Кроме того, без повышения имущественного ценза инвестор может получить статус «квала» при условии сдачи усложненного теста на знание того или иного конкретного инструмента, который доступен только квалифицированным инвесторам. Возможна также комбинация других критериев, например, образования с опытом работы или с опытом совершения сделок.