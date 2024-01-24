Bloomberg назвал «практически мертвой» нацвалюту Зимбабве

Высокий уровень инфляции наблюдается в стране с 2008 года, когда рост цен в годовом выражении достиг 231 000 000%. Центробанк Зимбабве неоднократно печатал банкноты с рекордным числом нулей, и они быстро обесценивались. По состоянию на 31 декабря 2008 года, после изъятия из оборота местной валюты суммы на банковских счетах были конвертированы в соотношении 35 квдрлн долларов Зимбабве за 1 доллар США. В 2019 году зимбабвийский доллар вернули в обращение.