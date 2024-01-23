Женщины чаще не готовы делиться премией со второй половиной, чем мужчины

Только 82% мужчин и 66% женщин готовы рассказать своей второй половине о премии и поделиться с ней деньгами. 27% женщин и 13% мужчин оставят премию себе, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).