QIWI будет обязана распорядиться акциями в течение двух лет после выкупа

QIWI должна будет продать акции в течение двух лет с момента выкупа или аннулировать их, сказано в сообщении компании. Программа обратного выкупа ценных бумаг будет вынесена на утверждение на внеочередное собрание акционеров 11 марта 2024 года. Ранее схему утвердил совет директоров компании и регуляторы.
19 января стало известно о продаже российских активов QIWI (консолидированных в АО «КИВИ») гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Цена сделки рамках реструктуризации компании составила ₽23,75 млрд.
После завершения сделки по продаже российских активов QIWI планирует осуществить обратный выкуп 10% своих американских депозитарных акций с NASDAQ и Московской биржи.
Максимальное количество бумаг для приобретения составляет 6,27 млн, предельная цена за одну обыкновенную акцию составит ₽581, а минимальная цена должна быть не меньше номинальной стоимости каждой акции. В документе подчеркнули, что оплата ценных бумаг компании в рамках обратного выкупа будет проводиться за счет нераспределенной прибыли.
Как отмечают в QIWI, целью обратного выкупа является предоставление дополнительной ликвидности акционерам, которые могут рассмотреть возможность монетизации ценных бумаг после завершения процесса реструктуризации.
Торги акциями QIWI были приостановлены в феврале 2022 года. В марте прошлого года биржа NASDAQ объявила о делистинге ценных бумаг российских компаний, в числе которых была и QIWI (а также «Яндекс», Ozon, HeadHunter и др.).
Позднее NASDAQ разрешила QIWI сохранить листинг на бирже при условии разделения международного и российского бизнеса.