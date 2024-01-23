QIWI будет обязана распорядиться акциями в течение двух лет после выкупа

QIWI должна будет продать акции в течение двух лет с момента выкупа или аннулировать их, сказано в сообщении компании. Программа обратного выкупа ценных бумаг будет вынесена на утверждение на внеочередное собрание акционеров 11 марта 2024 года. Ранее схему утвердил совет директоров компании и регуляторы.