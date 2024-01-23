Путин заявил о необходимости продления льготной семейной ипотеки

По словам президента, главный вопрос заключается «даже не в деньгах», хотя с увеличением ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготных ипотек возросли: по данным Минфина в 2024 г. они возрастут в два раза, до 1 трлн руб. Главная задача — обеспечение прозрачности операции.
«Одно дело, когда вы покупаете новое жилье и там все понятно: вот семья, вот ипотека, вот жилье. Когда это человек к человеку, то здесь нужно, конечно, иметь в виду так скажем, не мошенничество, а злоупотребление. Но надо подумать, мы подумаем», — заверил глава государства.
1 февраля 2023 г. Путин заявил, что введение программы льготной ипотеки для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей позволит повысить темпы восстановления городов и поселков в этих регионах. На тот момент в районах, где боевые действия завершились, уже вводились в эксплуатацию социальные объекты, ремонтировались коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи.
Постановление о запуске программы льготной ипотеки в новых четырех регионах России в начале января 2023 г. подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В середине декабря 2022 г. с предложением запустить такую программу выступил Путин. Согласно документу, получить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно для покупки и строительства жилья в этих субъектах. Максимальный размер ипотеки составляет 6 млн руб., а первоначальный взнос — не менее 10%.