Путин заявил о необходимости продления льготной семейной ипотеки

«Одно дело, когда вы покупаете новое жилье и там все понятно: вот семья, вот ипотека, вот жилье. Когда это человек к человеку, то здесь нужно, конечно, иметь в виду так скажем, не мошенничество, а злоупотребление. Но надо подумать, мы подумаем», — заверил глава государства.