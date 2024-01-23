Маск сравнил политику «многообразного» найма с антиутопией Оруэлла

«Конечно, “разнообразие, равенство и инклюзивность” — все это красивые слова, но на самом деле они означают дискриминацию по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и противоречат принципу оценки по заслугами. Поэтому я думаю, что это в корне антисемитично», — приводит слова Маска европейская версия газеты Politico. В этом контексте бизнесмен призвал быть осторожнее «с любыми словами, которые звучат так, будто взяты из книги Джорджа Оруэлла».