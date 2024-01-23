ЦБ не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки

Мера была введена для стабилизации валютного курса на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Ее действие должно было закончиться 30 апреля 2024 г. По словам Белоусова, введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. В целом экспортеры соблюдают требования указа президента, заявил первый вице-премьер.