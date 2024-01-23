ЦБ не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки

«В прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровень ключевой ставки», — заявили в Банке России.
По мнению регулятора, значимый вклад также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 г.) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов.
23 января первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабмин готовит предложение о продлении требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. Его слова передала пресс-служба правительства.
Мера была введена для стабилизации валютного курса на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Ее действие должно было закончиться 30 апреля 2024 г. По словам Белоусова, введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. В целом экспортеры соблюдают требования указа президента, заявил первый вице-премьер.
В этот же день в Кремле отметили, что положительно оценивают усилия правительства по развитию экономики страны. Это относится и к мере по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что все вопросы по поводу продления работы валютных инструментов являются прерогативой правительства. Президент РФ Владимир Путин при этом регулярно проводит совещания по экономическим вопросам и дает оценки работы в этом направлении.