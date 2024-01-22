В Британии увидели проблемы для бизнеса в миграционной политике Сунака

Агентство отмечает, что из-за выхода Британии из ЕС европейцам стало сложнее работать в Соединенном Королевстве, в то же время число мигрантов из Нигерии, Индии и Китая возросло, подняв уровень миграции на рекордно высокий уровень. По данным HM Revenue & Customs, с декабря 2019 года по декабрь 2022-го Британию покинули более 103 тыс. работников индустрии гостеприимства из ЕС, а число сотрудников из других стран за тот же период выросло на 96,9 тыс.