Топ-менеджеров банков хотят дисквалифицировать за утечки данных

Документ касается не только банков, но также страховых компаний, пенсионных фондов и МФО. Законопроект вводит десятилетний срок, в течение которого зампреду по ИБ запрещается занимать эту должность — в том случае, если до этого он работал в финансовой организации на этой же должности в период, когда там допускались нарушения требований к защите информации (и в течение года к ней неоднократно применялись некие меры).