Расписки Qiwi подешевели на 14% на корпоративных новостях

Ранее Nasdaq приостановила торги американскими депозитарными акциями Qiwi 28 февраля 2022 г. Группа хотела разделить бизнес до конца августа 2023 г., но в сентябре получила от биржи отсрочку на завершение реструктуризации до 11 ноября. В начале ноября Nasdaq в очередной раз продлила срок разделения бизнеса до 31 января. В Qiwi сообщали, что компания выполнила все пункты плана реструктуризации, которые предшествовали заключительному этапу разделения активов. Последние приготовления требовали лишь разрешений от Банка России.