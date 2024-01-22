Расписки Qiwi подешевели на 14% на корпоративных новостях

По состоянию на 10:30 мск стоимость бумаг составила 518,5 рубля (-3,62%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3166,48 пункта (изменение к закрытию 0%).
Руководителем российского бизнеса группы компаний Qiwi будет ее нынешний главный исполнительный директор Андрей Протопопов, который выкупит российские активы, консолидированные под АО «Киви», через принадлежащую ему гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech Limited. Сумма сделки — 23,75 млрд руб. Об этом пресс-служба группы сообщила в 19 января.
В российский контур группы входят «Киви Банк», Qiwi Кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и ряд других проектов. При этом международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi.
В пресс-службе компании пояснили, что реструктуризация бизнеса позволит Qiwiсохранить действующий листинг на Nasdaq и MOEX, «что отвечает стратегическим интересам компании и всех ее акционеров».
Ранее Nasdaq приостановила торги американскими депозитарными акциями Qiwi 28 февраля 2022 г. Группа хотела разделить бизнес до конца августа 2023 г., но в сентябре получила от биржи отсрочку на завершение реструктуризации до 11 ноября. В начале ноября Nasdaq в очередной раз продлила срок разделения бизнеса до 31 января. В Qiwi сообщали, что компания выполнила все пункты плана реструктуризации, которые предшествовали заключительному этапу разделения активов. Последние приготовления требовали лишь разрешений от Банка России.